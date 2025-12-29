Proteste Lazio, alcuni estratti della lettera di Lotito alla Lega contro gli arbitri

"Formale richiesta di intervento immediato". Questo l'oggetto della PEC inviata dalla Lazio alla Lega Serie A dopo le polemiche nate per il gol assegnato all'Udinese. L'adnkronos ha pubblicato parti del testo della lettera che il patron Claudio Lotito ha voluto inviare per evidenziare il malcontento del club per il trattamento riservatogli dagli arbitri.

Dopo l'episodio, contestatissimo, nel finale della partita contro l'Udinese, con il gol di Davis convalidato nonostante un tocco con il braccio nell'azione della rete che ha fissato il risultato sull'1-1, il club biancoceleste, secondo quanto appreso dall'Adnkronos, ha inviato una "formale richiesta di intervento immediato" al presidente Enzo Simonelli e ai consiglieri federali per "il ripetersi di errori arbitrali e disomogeneità Var a danno della S.S. Lazio", aggiundendo di agire a "tutela della regolarità del Campionato e della credibilità del sistema, con rilevanti riflessi economici".