Rabbia Venezia, la Roma vince di misura: proteste per il rigore decisivo e non solo

vedi letture

Al Penzo la Roma batte 1-0 il Venezia nel lunch match della 24ª giornata di Serie A. Partita combattuta ed equilibrata, decisa da un calcio di rigore che fa discutere. Nel primo tempo è il Venezua che reclama un rigore su un tiro a botta sicura di Yeboah rimpallato fra gamba e braccio da Mancini. Al 16' giallorossi vicinissimi al gol: Dybala porta palla e serve Dovbyk, l'attaccante si gira e di sinistro colpisce a botta sicura, grande risposta di Radu. Al 31' Dybala pennella una punizione in area, Radu esce in modo incerto, Mancini colpisce in modo sporco, salvataggio superlativo di Nicolussi Caviglia sulla linea di porta. Due minuti dopo Ellertsson conclude e viene murato. Ancora Dovbyk impegna Radu di testa, l'ex Inter smanaccia in corner.

Al 57' l'episodio che fa discutere e che decide il match: Angelino prende il tempo a Marcandalli, subendo un leggero tocco del difensore lagunare sul tallone sinistro. Nessun dubbio per l'arbitro Zufferli, che indica subito il dischetto. Dal dischetto Paulo Dybala è glaciale a spiazzare Radu e fare 0-1. Tre minuti dopo proteste del Venezia, dopo un'uscita di Svilar sui piedi di Kike Perez. Per Zufferli non ci sono gli estremi per assegnare il calcio di rigore.