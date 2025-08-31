Rabiot può tornare da Allegri, offerta ufficiale del Milan al Marsiglia: parti vicine

Milan molto attivo sul mercato nelle ultime ore per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri dopo le uscite di Jimenez e Musah. Il nome più caldo per il centrocampo è quello di Adrien Rabiot, finito ai margini del Marsiglia dopo la lite con Rowe che lo ha automaticamente messo sul mercato. Le ultime le riferisce su X, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalisti ed esperti di mercato internazionale.

Arrivano segnali positivi sulla trattativa: i rossoneri hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore e c’è fiducia crescente sulla possibilità di arrivare a un’intesa. ll Milan ha presentato un'offerta ufficiale all'Olympique Marsiglia, il valore totale del pacchetto è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Le trattative sono in corso, le parti sono vicine.

