Rabiot può tornare da Allegri, offerta ufficiale del Milan al Marsiglia: parti vicine
Milan molto attivo sul mercato nelle ultime ore per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri dopo le uscite di Jimenez e Musah. Il nome più caldo per il centrocampo è quello di Adrien Rabiot, finito ai margini del Marsiglia dopo la lite con Rowe che lo ha automaticamente messo sul mercato. Le ultime le riferisce su X, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalisti ed esperti di mercato internazionale.
Arrivano segnali positivi sulla trattativa: i rossoneri hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore e c’è fiducia crescente sulla possibilità di arrivare a un’intesa. ll Milan ha presentato un'offerta ufficiale all'Olympique Marsiglia, il valore totale del pacchetto è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Le trattative sono in corso, le parti sono vicine.
🚨🔴⚫️ AC Milan have submitted an official bid to Olympique Marseille for Adrien Rabiot.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Total package worth up slightly under €10m fee. Negotiations well underway. pic.twitter.com/1Z57qzHQ49
Offerta ufficiale del Milan al OM per Adrien Rabiot intorno ai 10m€ bonus compresi. Parti vicine. https://t.co/b91X1phP0Y— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 31, 2025
