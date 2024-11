Ranieri a Napoli si affida a tre 'senatori': sono una chiave per la risalita

La Roma si prepara per la gara di domenica contro il Napoli, la prima per Ranieri in panchina. Il nuovo tecnico dei giallorossi darà fiducia ad alcuni giocatori di esperienza come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Ranieri, infatti, è consapevole che Pellegrini, Cristante e Mancini, in quanto leader dello spogliatoio, possono offrirgli un supporto decisivo verso la risalita. E a tutti e tre darà una possibilità domenica allo stadio Maradona.