Ranieri: "Dirò alla Roma di spendere di più, così 3-4 anni di squalifica e niente Europa"

A tener banco dopo la vittoria della Roma di ieri sul campo del Venezia, ma in realtà già anche prima, c'è il tema del Fair Play Finanziario e dei paletti finanziari che condizionano i movimenti del club giallorosso sul mercato. Un argomento sul quale è stato stuzzicato dopo il successo conseguito dalla Roma al Penzo anche al tecnico dei capitolini, Claudio Ranieri, che nel corso dell'intervista post-gara a Radio Rai ha risposto con una battuta piuttosto secca e tagliente.

"Dirò al presidente di spendere più soldi, di prendere 3-4 anni di squalifica, così non andremo in Europa, non andremo in Champions, e saremo tutti contenti", ha infatti detto nello specifico Ranieri all'incalzare del cronista nel fare le sue domande. Dopo queste dichiarazioni, poi, il tecnico della Roma ha abbandonato l'intervista non rispondendo ad altre domande del cronista.