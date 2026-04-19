Raspadori torna sul Napoli: "Esperienza bellissima, resterà sempre con me"

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"Sto cercando continuità. Poi, a gennaio si aperta questa possibilità: l'Atalanta ha dimostrato di volermi fortemente ed era ciò che cercavo"

Giacomo Raspadori, ex attaccante azzurro ora in forza all'Atalanta, in conferenza stampa tra i vari temi è tornato anche sul suo passato con la maglia dei partenopei. Cosa sta ritrovando qui che era mancato a Napoli? "Sto cercando continuità. Ho vissuto un'esperienza bellissima a Napoli, che resterà sempre con me. Poi, a gennaio si aperta questa possibilità: l'Atalanta ha dimostrato di volermi fortemente ed era ciò che cercavo. Sono arrivato e mi sono fatto male, ora sto bene. Voglio lavorare per raggiungere il topo e aiutare la squadra".

Le energie perse in vista della Coppa Italia?

"Usciamo da questa gara in maniera positiva, giocata con grande coraggio. Abbiamo alcuni giorni per recuperare, ma con questa prestazioni sarà più facile. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo importante".

Vuole tornare sul perché ha scelto l'Atalanta al posto della Roma?

"Sono stato cercato da tante squadra, fa sempre piacere essere corteggiato da una piazza come la Roma. Sono contento della scelta fatta, sono carico e motivato. Sono felice di far parte di questo progetto".