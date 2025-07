Retegui fa scattare l'effetto domino delle punte: coinvolti Lucca, Raspadori e...Lookman?

Sta per partire l'effetto domino degli attaccanti in Serie A. Un affare dopo l'altro. La cessione ormai imminente di Mateo Retegui in Arabia Saudita spalanca le porte a un valzer di centravanti che coinvolge diversi giocatori. Uno anche del Napoli: Jack Raspadori. Che piaceva già da mesi all'Atalanta e che ora può tornare d'attualità come candidato eventuale per la sostituzione dell'italo-argentino. Il club azzurro non ha ancora preso una decisione sul futuro dell'attaccante perché Conte lo stima e ogni volta, pur giocando poco, segna gol pesanti in chiave scudetto, come quelli a Lecce o Venezia.

Su Raspadori c'è da tempo anche De Zerbi e dunque il Marsiglia. Proprio l'allenatore italiano lo ha lanciato giovanissimo in Serie A ai tempi del Sassuolo e spera di poterlo allenare di nuovo. La Dea, invece, per il ruolo di nuova prima punta pensa anche a Lucca dell'Udinese, che per il Napoli è l'alternativa a Darwin Nunez. Gli azzurri, intanto, non perdono di vista Lookman, pur avendo costi elevati come operazione. Insomma, diversi giocatori coinvolti per un valzer delle punte che sta per partire. La prima mossa: Retegui in Saudi Pro League all'Al Qadisiya per 70 milioni di euro. Praticamente la stessa cifra che spenderà il Galatasaray per Osimhen dal Napoli.