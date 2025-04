Retroscena da Bergamo - Proprietà americana voleva cacciare Gasperini dopo suo sfogo

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere di Bergamo

Retroscena da Bergamo: la proprietà americana voleva cacciare Gasperini dopo suo sfogo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere di Bergamo: "È vero che è cambiata la proprietà, ma la gestione del club è saldamente nelle mani dei Percassi. Pagliuca si fida della gestione attuale, anzitutto per la diversa conoscenza dello sport italiano e dei suoi meccanismi.

Fosse stato per gli americani, dopo le dichiarazioni di Barcellona («Ho sempre preferito i giocatori allo stadio di proprietà, al centro sportivo e all’Under 23», aveva detto il tecnico) Gasperini sarebbe stato «licenziato» perché non in linea con la politica societaria, che mira esattamente al contrario: non giocatori, ma strutture e vivaio. Per tenere i conti in ordine".