Retroscena Milan: contesi due obiettivi di mercato al Napoli

A qualche giorno dalla fine del calciomercato iniziano ad emergere i primi retroscena sulle trattative sfumate. Il noto giornalista esperto i mercato internazionale Matteo Moretto, attraverso una live su YouTube, ha raccontato alcune scelte di mercato che avrebbe potuto fare il Milan e che invece, per un motivo o un altro, sono poi tramontate.

In attacco due giocatori che avrebbero potuto vestire la maglia rossonera sono l'ex Genk Tolu Arokodare e l'ex Monaco Embolo. Entrambi sono stati proposti alla dirigenza del club di Via Aldo Moro ed entrambi hanno preso più tempo possibile per capire se potesse effettivamente arrivare una chiamata da Milano, prima di accasarsi nei nuovi rispettivi club: Arokodare al Wolverhampton ed Embolo al Rennes. Arokodare che per altro sarebbe potuto essere un nome buono anche per il Napoli nel caso in cui non fosse arrivato Hojlund.

Un'altra piccola sliding door del mercato estivo milanista riguarda la porta, visto che a giugno Mike Maignan sembrava vicino all'addio in direzione Chelsea. Nonostante Tare ed Allegri abbiano fatto tutto per convincere il portiere a rimanere, cosa poi avvenuta, allo stesso tempo gli uomini di mercato del Milan si sono iniziati a guardare attorno per cercare un'alternativa. Il nome buono sarebbe potuto essere Zion Suzuki, ma alla fine non se n'è fatto di nulla.