Ricordate Danso? Ora ci prova l'Atalanta ed il Lens lo può vendere alla metà

L'Atalanta di Gasperini, che stasera sarà impegnata nella finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, pensa ai rinforzi in difesa che può portargli il mercato. L'ultimo nome è quello di Kevin Danso, come riporta l'esperto di mercato di Gianluca Di Marzio. Il club di Percassi sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra che non supera i 20 milioni di euro. Il difensore austriaco è stato anche oggetto del desiderio del Napoli la scorsa estate, ma il Lens prima chiese una cifra quasi doppia e poi ebbe la meglio riuscendo a rinnovare il contratto con tanto di video con sfottò per il Napoli.