Ricordate Soumaré? Accostato al Napoli a gennaio, ora è obiettivo di una big italiana

Focus sul calciomercato della Roma nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport distribuita stamattina nelle edicole. De Rossi vuole qualità e quantità per il suo centrocampo e il grande obiettivo giallorosso di questi giorni si chiama Boubakary Soumaré, franco-senegalese di 25 anni in forza al Leicester accostato anche al Napoli a gennaio

La situazione: Soumare ha il contratto in scadenza con le Foxes tra due anni, nel giugno del 2026, e il club inglese deve decidere ora quale strada percorrere, venderlo ora o rinnovare l'accordo per evitare che il giocatore arrivi a un anno dalla scadenza con la forza contrattuale dalla sua. La valutazione fatta dal Leicester si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro.

In uscita dalla società giallorossa c'è il giovane Edoardo Bove, che la Roma valuta tra i 16 e i 18 milioni di euro. Sarebbe la cessione di quest'ultimo l'elemento che potrebbe scatenare l'assalto a Soumare. Considerando poi che non c'è solo il profilo del roccioso mediano del Leicester in ballo. Esistono infatti due alternative sui taccuini di mercato giallorossi: la prima porta a Youssouf Ndiayishimiye del Nizza, nativo del Burundi, la seconda a Richard Rios, colombiano di 24 anni che milita in Brasile, dove difende i colori del Palmeiras. Quest'ultimo, peraltro, era stato accostato anche al Milan.