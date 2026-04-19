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Rissa Orban, il Verona prende le distanze: "Condanniamo ogni violenza", il comunicato

Rissa Orban, il Verona prende le distanze: "Condanniamo ogni violenza", il comunicatoTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:45Serie A
di Antonio Noto
Brutto episodio che ha coinvolto Gift Orban e un tifoso gialloblù al termine della gara persa oggi al Bentegodi contro il Milan 0-1.

Comunicato dell'Hellas Verona dopo il brutto episodio che ha coinvolto il proprio tesserato Gift Orban e un tifoso gialloblù al termine della gara persa oggi al Bentegodi contro il Milan 0-1. Di seguito la nota ufficiale diramata dal club scaligero.

"Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".