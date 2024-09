Roma, altro infortunio per Dybala: le sue condizioni

Paulo Dybala è uscito al 45' di Roma-Athletic per un indurimento al flessore sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, la speranza della Roma è che l'argentino si sia fermato in tempo e non debba restare fuori a lungo.

Del suo infortunio in Europa League ha parlato anche Juric a fine gara: "Ha sentito un po' di fastidio, ora vediamo. Non volevamo rischiare niente, vediamo nelle prossime ore, è inutile ora parlarne".