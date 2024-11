Roma, caos senza fine: Dybala può partire già a gennaio

Momento non facile per la Roma e per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, che in estate aveva rinunciato ad una grossa offerta dall’Arabia Saudita, non sta rendendo come lui sa fare. Per ora ha giocato solo in campionato collezionando nove presenze e realizzando soltanto due reti. Al momento è ai box per un problema muscolare con la speranza che possa rientrare il prima possibile.

Possibile cessione?

Adesso ovviamente ci si interroga anche su quale posa essere il suo futuro. La clausola per il rinnovo, costoso, fino al 2026 è legata alla presenza almeno per 45’ in circa 14-15 gare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non sarebbe da escludere nemmeno la possibilità che il giocatore possa partire nella prossima finestra invernale di trattative.