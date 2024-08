Roma, De Rossi teme l'esordio: "A Cagliari farà caldo e avremo poche gare in stadi veri"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Qualcuno potrà andare via, ci aspettiamo variazioni ma adesso siamo una squadra più vera, più fatta. Ognuno mette il suo, ma ci sono trattative che non si sbloccano se non interviene chi conta veramente. Dovbyk non si sarebbe sbloccato se non si fosse mosso Dan Friedkin, lui è un giocatore che ci serviva, un prospetto forte. Avrà bisogno di metabolizzare il cambiamento, ma è un ragazzo che si è inserito e siamo contentissimi. Tutti i giocatori che sono qui hanno voluto tutti tanto la Roma; non è facile vedere gente che rinuncia a soldi o a squadre più importanti, ma è garanzia del fatto che con il cuore sono qui".

Così Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ai microfoni del club giallorosso, parla dopo l'amichevole contro l'Olympiacos. Poi, sul match contro i greci in prospettiva campionato il tecnico ammette come "la paura è che poi arrivi a Cagliari dove l'atmosfera sarà calda avendo fatto poche partite in uno stadio vero e può essere un problema. I ragazzi l'hanno interpretata bene, man mano che andiamo avanti saranno sempre di più le facce nuove che vedremo. Ho sentito calore, è quello che a noi serve, non deve mai mancare il sostegno ai nostri giocatori", conclude. (ANSA).