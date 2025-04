Roma, Dovbyk non ha mai segnato ad una big: vuole sbloccarsi contro l'Inter

vedi letture

Nelle prove d'attacco di Ranieri per la sfida contro l'Inter si va verso una maglia da titolare per Artem Dovbyk. L'ucraino è favorito nei confronti di Shomurodov, titolare nell'ultima gara contro il Verona in cui ha segnato il gol decisivo. L'ex Girona ha realizzato fin qui 16 gol, ma a parte il rigore contro il Bologna, non ha mai segnato a una squadra che precede in classifica la Roma. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Quella di domenica sarà una partita molto importante anche per il Napoli che la seguirà con particolare attenzione.