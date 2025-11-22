Roma, Dybala mette nel mirino il Napoli: le condizioni dell'argentino

Paulo Dybala sta completando il suo percorso di recupero, gestito con attenzione dallo staff tecnico e medico della Roma per evitare ricadute. Come riportato da Il Romanista, durante la sosta l’attaccante ha alternato allenamenti individuali e doppie sedute con Leon Bailey, anch’egli in fase di recupero, ritrovando ritmo, fiducia e una buona condizione fisica di base.

La Roma resta prudente e non vuole forzare i tempi, ma le sensazioni interne sono positive: l’obiettivo è avere Dybala almeno tra i convocati per il match contro il Napoli, sfida che potrebbe risultare decisiva nel percorso stagionale della squadra. Il percorso di recupero prevede step progressivi, potenziamento e monitoraggio quotidiano della risposta fisica dell’argentino.