Roma, Gasperini sul mercato: "Avrei voluto di più in attacco. Ora voglio recuperare 3 giocatori"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso, nel corso della quale si è soffermato anche sul mercato: "Credo che comunque sul mercato si è operato in linea con quelle che erano le motivazioni per cui io e la proprietà ci siamo in qualche modo allineati. Sono arrivati due ragazzi nuovi e giovani in difesa. È arrivato Wesley a destra a coprire un ruolo che l’anno scorso molto spesso era coperto da Soule, che io invece sto cercando di far giocare in modo più offensivo. È arrivato El Aynaoui a sostituire, se vogliamo, Paredes, Gourna-Douath. Ecco, io ho preferito magari un centrocampista in meno per avere magari un attaccante in più e questo è quello che… Magari il mio modo di giocare, il mio modo di interpretare il calcio che mi ha portato, insomma, ad avere anche dei buoni risultati e quindi è chiaro che vado a cercare questo modo, magari, diverso rispetto al passato di costruire le squadre".

In avanti sono arrivati Ferguson e Bailey, a sostituire Shomurodov e Saelemaekers. È il reparto più complicato?

"Lì è sicuramente il reparto un po’ più complicato, è anche quello che richiede magari più attenzione, più investimenti, dove un po’ tutte le squadre si rivolgono. Non nego che avrei voluto una maggiore presenza e raggiungere magari quel giocatore che avevamo individuato. Però se non è stato possibile adesso, dobbiamo partire da tutto quello che abbiamo. Voglio recuperare Dovbyk, per me Dovbyk è stato un giocatore che si è impegnato moltissimo. Baldanzi è giocatore che bisogna recuperare. Lo stesso Pellegrini che è rimasto, sono tutti giocatori insieme agli altri che in questi due mesi mi hanno dato delle risposte incredibili e sono convinto che anche loro, anzi, faremo bene, partiremo con loro, guardiamo avanti e abbiamo comunque la possibilità, le condizioni di esprimerci bene".