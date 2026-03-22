Ufficiale Roma-Lecce, le formazioni: Gasperini cerca riscatto con una trequarti inedita

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Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Lecce, partita valida per la 30ª giornata di Serie A: Gasperini senza Celik e Wesley col turco che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare e il brasiliano squalificato. Sulle fasce spazio a Rensch e Tsimikas. In mediana con Kone infortunato gioca El Aynaoui. Sulla trequarti scelto Pisilli al fianco di Pellegrini per assistere l'unica punta Malen.

Di Francesco senza Coulibaly in mediana, dentro Ngom. Spazio all'israeliano Gandelman sulla trequarti, Stulic vince il ballottaggio con Cheddira.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. A disp. De Marzi, Gollini, Angeliño, Venturino, Ziolkowski, Arena, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza. All. Gian Piero Gasperini.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. A disp. Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Marchwiński, Cheddira. All. Eusebio Di Francesco.