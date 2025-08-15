Roma, mercato 'bloccato' senza sacrificio: Koné via per prendere Sancho

In casa Roma è tempo di riflessioni, strategie e, se necessario, sacrifici. La possibile cessione di Manu Koné, centrocampista francese che ha conquistato subito spazio e fiducia nel progetto giallorosso, rischia di essere dolorosa sotto il profilo tecnico, ma potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare un doppio colpo offensivo.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, con i fondi ottenuti dalla sua partenza, la Roma punta con decisione su Jadon Sancho, esterno inglese di talento in uscita dal Manchester United. Il giocatore ha già espresso gradimento per il trasferimento nella Capitale, preferendolo a offerte arrivate dalla Turchia. Tuttavia, l’operazione resta complicata: Sancho guadagna circa 8,5 milioni netti a stagione e i suoi agenti avrebbero chiesto commissioni molto elevate. Il contratto con lo United scade nel 2026, e per il prestito servirebbe prima un rinnovo che spalmerebbe l’ingaggio. Nonostante tutto, la Roma ha presentato un’offerta da 23 milioni, bonus inclusi.