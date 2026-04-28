Roma, post-Massara: difficile arrivare a Manna. Sullo sfondo anche Giuntoli

vedi letture

La scelta finale non sarà semplice e dipenderà da equilibri interni e possibilità concrete di portare a termine le trattative.

Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa hanno lasciato pochi dubbi: il rapporto con Frederic Massara sembra ormai arrivato ai titoli di coda. Il tecnico ha sottolineato come, pur nel rispetto personale, non si sia mai ստեղծato il giusto feeling professionale, rimandando ogni decisione finale alla proprietà. Una presa di posizione netta che ha spinto i Friedkin ad avviare la ricerca di un nuovo direttore sportivo, aprendo diversi scenari per il futuro dirigenziale del club.

Caccia al nuovo ds tra nomi e ostacoli

Tra i profili più apprezzati spiccano Giovanni Manna del Napoli e Tony D’Amico dell’Atalanta, entrambi però difficili da liberare visto il peso che ricoprono nei rispettivi club e la resistenza di De Laurentiis e dei Percassi. Sullo sfondo resta anche Sean Sogliano, che ha ricevuto un’offerta triennale dal Verona, mentre Cristiano Giuntoli è al momento in una fase di attesa. La scelta finale non sarà semplice e dipenderà da equilibri interni e possibilità concrete di portare a termine le trattative. A riportarlo è Tuttomercatoweb.