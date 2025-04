Roma, Ranieri annuncia: "Siamo molto vicini al nuovo allenatore"

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Il Messaggero toccando tutti i temi dell'attualità giallorossa. Fra i temi affrontati, anche la ricerca del nuovo allenatore: "L'allenatore non è scelto da me, non funziona così. Se ho fatto una lista di nomi, con pregi e difetti, sta anche ai Friedkin deciderlo", ha spiegato il tecnico che dal prossimo anno ricoprirà il ruolo di senior advisor.

Quando si consegna una lista del genere, quanto è lunga?

"Ghisolfi ed io abbiamo seguito il modello inglese. Siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4".

La lista è stata consegnata?

"Da mo'".

E i Friedkin hanno scelto?

"Siamo vicini, molto vicini".