Roma, si insiste per Chiesa: la Juve lo cede a prezzo di saldo, la cifra

La Roma insiste per l'attaccante classe 1997 Federico Chiesa. A fare il punto sulla trattativa, l'edizione odierna del quotidiano 'TuttoSport': la Juventus non vuole portare per le lunghe la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed è pronta a cedere il calciatore cresciuto nella Fiorentina dinanzi a un'offerta da 25-30 milioni di euro. L'allenatore giallorosso Daniele De Rossi in queste ore si sta spendendo in prima persona per convincere il giocatore a spostarsi nella Capitale, un'opera di persuasione che può presto portare i suoi frutti.