Foto Roma, solita euforia: Ranieri-mania ed appare un murale in suo onore

L'annuncio di Claudio Ranieri come nuovo allenatore e futuro dirigente della Roma per certi versi è stato prevedibile quanto intelligente. Perché in una tempesta ingestibile nata dall'esonero di Daniele De Rossi, proseguita con il flop di Ivan Juric - con tutti i contrasti e i problemi sorti - e sfociata nell'esonero del tecnico croato, il terzo ritorno nella storia del club giallorosso di "The Tinkerman" potrebbe rivelarsi la soluzione. Quantomeno nell'immediato.

Almeno la piazza e i tifosi sono tornati a mostrare entusiasmo e con esso la fiducia nei confronti di una squadra smarrita, tra risultati e direttive della proprietà opinabili. L'appoggio incondizionato per Ranieri è stato palesato fin da subito, sono stati affissi in giro per la capitale numerosi striscioni in suo onore e non solo. Infatti a Testaccio, quartiere di nascita della famiglia del nuovo tecnico 73enne, è spuntato un autentico capolavoro: stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’artista Drugi ha voluto dedicargli un murale. Un'immagine iconica di Ranieri che tiene al sicuro e tra le sue braccia una lupa, con chiara allegoria alla Roma.