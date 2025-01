Ultim'ora Roma, sondaggio del Fulham per Soulé: il pupillo di Manna può partire

vedi letture

Secondo Sky Sport, la Roma ha registrato un sondaggio del Fulham per Soulé in prestito oneroso: attesa la decisione definitiva dei giallorossi. L’esterno sta trovando poco spazio a Roma, soprattutto con l’arrivo di Ranieri, e potrebbe così lasciare l’Italia per pochi mesi per approdare in Premier League. Il ds azzurro Manna conosce molto bene Soulé avendolo avuto alla Juventus. Il calciatore era stato accostato nei giorni scorsi anche al Napoli che, ora, ha messo nel merino Saint-Maximin in prestito per sostituire Kvaratskhelia.