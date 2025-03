Runjaic esalta Lucca: "Qualunque allenatore di una big vorrebbe uno come lui"

L'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca si sta distinguendo in questa Serie A a suon di gol e così è finito anche al centro di parecchi rumours di mercato, tra le altre è stato accostato al Napoli. Del giovane italiano ha parlato il suo allenatore, Kosta Runjaic, che sui canali ufficiali della Lega Serie A si è espresso così:

"È giovane, è solo alla seconda stagione in Serie A ma è migliorato tanto. Ha ancora tanto da imparare ma ha il vantaggio di essere un tipo preciso di attaccante. Qualsiasi allenatore, anche di grandi squadre, vorrebbe un profilo come Lucca in rosa. È uno specialista dei colpi di testa, estremamente pericoloso nell’area avversaria. Forse ha il miglior colpo di testa della Serie A, è fondamentale per noi”.