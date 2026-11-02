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Salta un'altra panchina in Serie A: Runjaic non è più l'allenatore dell'Udinese

Salta un'altra panchina in Serie A: Runjaic non è più l'allenatore dell'UdineseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:16Serie A
di Pierpaolo Matrone

L’Udinese cambia. Il club friulano ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. “Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti - si legge nel comunicato stampa ufficiale -. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”.

Ora tocca a Zanetti

A breve i bianconeri ufficializzeranno anche l’arrivo del successore di Runjaic, già deciso: sulla panchina friulana siederà infatti Paolo Zanetti.