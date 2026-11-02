L'incredibile indiscrezione di Pellegatti: "Calhanoglu al Como se lascia l'Inter"

L'incredibile indiscrezione di Pellegatti: "Calhanoglu al Como se lascia l'Inter"
Oggi alle 16:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Carlo Pellegatti lancia un'indiscrezione sul futuro di Hakan Calhanoglu: in caso di addio all'Inter, il centrocampista turco potrebbe trasferirsi al Como.

Dopo il derby di Milano è finito nel mirino della critica anche Hakan Calhanoglu. Del rendimento del centrocampista dell'Inter si è discusso a lungo nel corso di Pressing: Massimo Mauro lo ha invitato ad andare in montagna per "ossigenarsi" e ritrovare la forma migliore, mentre Sandro Sabatini ha ipotizzato che il turco potesse avere già la testa alla prossima sfida di Champions League contro il Feyenoord.

Pellegatti e l'indizio sul Como: "So dove andrà Calhanoglu"

Proprio durante Pressing, sui canali Mediaset, Carlo Pellegatti ha però spostato l'attenzione sul futuro del centrocampista, lanciando un'indiscrezione di mercato: "Io so dove andrà a giocare Calhanoglu l'anno prossimo qualora decida di lasciare l'Inter. Forse non lo vedremo in montagna, ma sul lago sì". Il riferimento del giornalista è al Como di Cesc Fabregas. Un'ipotesi che, qualora si concretizzasse l'addio di Calhanoglu all'Inter, rappresenterebbe un'operazione di grande rilievo per il club lariano.