L'incredibile indiscrezione di Pellegatti: "Calhanoglu al Como se lascia l'Inter"
Dopo il derby di Milano è finito nel mirino della critica anche Hakan Calhanoglu. Del rendimento del centrocampista dell'Inter si è discusso a lungo nel corso di Pressing: Massimo Mauro lo ha invitato ad andare in montagna per "ossigenarsi" e ritrovare la forma migliore, mentre Sandro Sabatini ha ipotizzato che il turco potesse avere già la testa alla prossima sfida di Champions League contro il Feyenoord.
Pellegatti e l'indizio sul Como: "So dove andrà Calhanoglu"
Proprio durante Pressing, sui canali Mediaset, Carlo Pellegatti ha però spostato l'attenzione sul futuro del centrocampista, lanciando un'indiscrezione di mercato: "Io so dove andrà a giocare Calhanoglu l'anno prossimo qualora decida di lasciare l'Inter. Forse non lo vedremo in montagna, ma sul lago sì". Il riferimento del giornalista è al Como di Cesc Fabregas. Un'ipotesi che, qualora si concretizzasse l'addio di Calhanoglu all'Inter, rappresenterebbe un'operazione di grande rilievo per il club lariano.
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