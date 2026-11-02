Emergenza infortuni anche per la Juventus: McKennie ko col Napoli, i tempi di recupero

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Oggi alle 13:20Serie A
di Pierpaolo Matrone
McKennie si ferma dopo la sfida contro il Napoli: affaticamento all'adduttore e rientro previsto dopo la sosta. Nessun problema per Alajbegovic e Cabal.
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori della Juventus usciti acciaccati dalla vittoria contro il Napoli. Le notizie peggiori riguardano Weston McKennie: il centrocampista statunitense ha riportato un affaticamento muscolare all'adduttore che lo costringerà a saltare i prossimi due impegni dei bianconeri.

McKennie rientrerà dopo la sosta, Alajbegovic e Cabal già recuperati

McKennie non sarà dunque a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta di Europa League contro l'AZ Alkmaar e nemmeno per la successiva gara di campionato sul campo della Fiorentina. Il suo rientro è previsto dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Nessuna preoccupazione, invece, per Kerim Alajbegovic e Juan Cabal. Il primo aveva accusato soltanto una botta al ginocchio durante Juventus-Napoli, mentre il colombiano era stato costretto a fermarsi a causa dei crampi. Entrambi hanno già smaltito i rispettivi problemi e saranno regolarmente a disposizione per la partita europea di giovedì.