Emergenza infortuni anche per la Juventus: McKennie ko col Napoli, i tempi di recupero

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Oggi alle 13:20 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

McKennie si ferma dopo la sfida contro il Napoli: affaticamento all'adduttore e rientro previsto dopo la sosta. Nessun problema per Alajbegovic e Cabal.