Ufficiale Frosinone, che tegola per Alvini: c'è lesione per bomber Raimondo

Brutte notizie per il Frosinone e per Antonio Raimondo. L’attaccante giallazzurro, uscito malconcio dalla sfida di ieri contro il Torino, è stato sottoposto oggi agli esami strumentali necessari per valutare l’entità dell’infortunio. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. A comunicarlo è stato direttamente il Frosinone attraverso una nota ufficiale.

Raimondo ha già iniziato la riabilitazione

Il club non ha indicato al momento i tempi necessari per il recupero dell’attaccante, che ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo. Le sue condizioni saranno quindi valutate nelle prossime settimane in base alla risposta alle terapie e all’evoluzione dell’infortunio.