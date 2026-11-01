Napoli superato dalla Juve e fermo a 14 punti! Zona Champions a -9! La classifica
La Juventus di Luciano Spalletti rialza la testa e batte 2-0 il Napoli all'Allianz Stadium, conquistando tre punti pesantissimi per la classifica. Dopo la sconfitta contro il Genoa e le tensioni degli ultimi giorni, i bianconeri ritrovano il successo nello scontro diretto con la formazione di Massimiliano Allegri. La Juventus sale così a quota 17 punti, staccando sia il Bologna sia il Napoli, che resta fermo a 14. Una battuta d'arresto particolarmente pesante per gli azzurri, che vedono aumentare il distacco dalle posizioni europee.
Napoli, la zona Champions si allontana: Juventus a 17 punti, azzurri fermi a 14
La sconfitta di Torino complica ulteriormente la rincorsa del Napoli alle prime quattro posizioni della Serie A. La squadra di Allegri scivola a tre lunghezze dalla Juventus, mentre il quarto posto occupato dal Como dista ora nove punti. Per Spalletti, invece, il successo rappresenta una boccata d'ossigeno dopo un periodo difficile, anche se i bianconeri restano a sei punti dalla zona Champions. Il Napoli dovrà cercare una reazione immediata per evitare di perdere ulteriore terreno nella corsa alla qualificazione europea. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)
2. Inter – 25 (10)
3. Roma – 24 (10)
4. Como – 23 (10)
5. Milan – 21 (10)
6. Frosinone – 20 (10)
7. Juventus – 17 (10)
8. Napoli – 14 (9)
9. Bologna – 14 (10)
10. Torino – 13 (10)
11. Genoa – 13 (10)
12. Cagliari – 13 (10)
13. Atalanta – 11 (9)
14. Lecce – 9 (10)
15. Sassuolo – 8 (9)
16. Monza – 7 (10)
17. Fiorentina – 5 (9)
18. Parma – 5 (9)
19. Udinese – 5 (10)
20. Venezia – 3 (10)
UEFA Champions League 2026-2027
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