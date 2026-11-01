Spalletti chiama a raccolta lo staff dopo il 2-0 al Napoli: abbraccio liberatorio allo Stadium

Juventus-Napoli 2-0, Spalletti festeggia con un abbraccio collettivo allo staff dopo il successo: il gesto allo Stadium.

Un lungo abbraccio collettivo per festeggiare una vittoria fondamentale e scaricare tutta la tensione accumulata nelle ultime settimane. Luciano Spalletti ha celebrato così il successo della Juventus contro il Napoli, battuto 2-0 all'Allianz Stadium grazie alle reti di Kerim Alajbegovic e Jeremie Boga. Un risultato particolarmente importante per i bianconeri, reduci da un periodo complicato, e soprattutto per l'allenatore, finito al centro delle indiscrezioni su un possibile esonero dopo gli ultimi risultati negativi.

Juventus-Napoli, il gesto di Spalletti dopo il triplice fischio: tutto lo staff riunito in cerchio

Subito dopo il fischio finale, Spalletti ha richiamato tutti i componenti del proprio staff, invitandoli a riunirsi in cerchio per un intenso abbraccio collettivo. Un gesto significativo, simbolo del sollievo per una vittoria che permette alla Juventus di ritrovare fiducia e allentare la pressione sul tecnico. Il gol di Alajbegovic, arrivato con una splendida conclusione dalla distanza, e il raddoppio di Boga nel finale hanno condannato il Napoli di Massimiliano Allegri a un'altra sconfitta. Per Spalletti, invece, il successo potrebbe rappresentare un punto di ripartenza, anche se servirà continuità nei prossimi impegni.