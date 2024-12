Salta un'altra panchina in Serie A? Si va verso l'esonero: tra i possibili sostituti c'è Cannavaro

Le prossime sfide a cavallo tra la fine di dicembre e il nuovo anno, contro Parma, Cagliari e Fiorentina, rappresentano per il Monza il crocevia stagionale verso la salvezza. Nel frattempo, sono ore caldissime e di riflessione in casa dei brianzoli. Dopo l'ultimo ko in campionato maturato contro la Juventus allo U-Power Stadium, infatti, la posizione del tecnico Alessandro Nesta è in bilico.

La società sta riflettendo sulla sua posizione sulla panchina, attualmente il Monza è ultimo in classifica con 10 punti raccolti in 17 partite di campionato (l'ultimo successo risale al 21 ottobre contro il Verona). I possibili nomi in caso di esonero: nel caso in cui si dovesse arrivare ad un esonero, tra i possibili successori ci sono i nomi di Bocchetti, Pirlo e Cannavaro (più defilato invece Andreazzoli).