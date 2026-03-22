Sarri batte Italiano: Taylor-show, la Lazio fa il colpo a Bologna
Successo importante per la Lazio al Dall’Ara, dove i biancocelesti conquistano la terza vittoria consecutiva superando il Bologna e rilanciando le proprie ambizioni europee. Un risultato che interessa anche il Napoli in chiave classifica, con la squadra di Sarri che accorcia le distanze dalle zone alte.
Bologna-Lazio, il primo tempo
Il primo tempo è equilibrato e senza reti, con la migliore occasione per il Bologna al 30’, quando Moro colpisce l’incrocio dei pali da fuori area. La Lazio risponde con alcune iniziative pericolose, ma perde Gila per infortunio dopo mezz’ora di gioco.
La Lazio vince nella ripresa
Nella ripresa l’episodio chiave arriva al 51’: rigore per il Bologna dopo un errore difensivo, ma Orsolini si fa ipnotizzare dal portiere. Da quel momento cambia la partita e sale in cattedra Taylor, autore di una doppietta in pochi minuti che decide il match. Per la Lazio tre punti pesanti, mentre il Bologna paga anche le fatiche europee.
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