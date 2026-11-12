Juventus, Spalletti sotto pressione: è assediato dal fantasma di Conte e non solo

Il tecnico della Juve ha raccolto la piena fiducia della società ma le voci di mercato non aiutano il suo lavoro

La posizione di Luciano Spalletti alla Juventus continua a essere al centro delle discussioni, nonostante la fiducia ribadita dalla società. A rendere ancora più complicato il momento dell'allenatore toscano sono le suggestioni legate a due grandi nomi del calcio internazionale: Antonio Conte e Zinedine Zidane. Il primo continua a essere sponsorizzato da una parte dell'ambiente bianconero, mentre il francese, alla vigilia di Italia-Francia, ha ribadito il desiderio di allenare un giorno la Vecchia Signora.

Juventus, Spalletti sotto pressione: il mercato di gennaio sarà decisivo

Come sottolinea Tuttomercatoweb.com, Spalletti appare sempre più isolato, alle prese con una classifica distante dagli obiettivi stagionali e con uno spogliatoio difficile da gestire. La fiducia della dirigenza non basta a cancellare le pressioni, alimentate anche dai nomi di Conte e Zidane. Per rilanciare la Juventus serviranno soprattutto rinforzi di qualità. L'analisi evidenzia la necessità di almeno due acquisti importanti nel mercato invernale, nonostante la volontà di John Elkann di limitare ulteriori investimenti dopo le ingenti risorse già impiegate. Proprio le prossime mosse della società potrebbero chiarire quanto Spalletti sia ancora centrale nel progetto bianconero.