Sassuolo, altro innesto in vista del Napoli: il nuovo portiere arriva dall’Inghilterra
Nuovo portiere in arrivo per il Sassuolo, avversario del Napoli al debutto in Serie A il prossimo 23 agosto. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club neroverde è oramai ad un passo da Arijanet Muric, estremo difensore kosovaro classe 1998 dall'agosto scorso nelle fila dell'Ipswich Town.
Intesa di massima raggiunta, si legge sul quotidiano, sulla base di un prestito con diritto di riscatto attorno ai 10 milioni di euro. Muric (26) ha mosso i primi passi nelle giovanili dello Zurigo per poi approdare nel 2016 in quelle del Manchester City. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di NAC Breda, Nottingham Forest, Girona, Willem II, Adana Demirspor e Burnley.
