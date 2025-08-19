Ufficiale Sassuolo, doppia seduta: il report dell'allenamento in vista del Napoli

A quattro giorni dall'esordio in campionato, sabato 23 agosto alle 18.30 contro il Napoli, il Sassuolo prosegue gli allenamenti al Mapei Football Center. Di seguito il report dell'allenamento di oggi, reso noto dal club neroverde: "Doppia sessione di allenamento per i neroverdi di mister Grosso al Mapei Football Center.

Nella seduta mattutina il gruppo, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto attivazione, lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo. Nel pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazione specifica per reparti e partitelle a campo ridotto ad alta intensità. Domani è in programma una seduta pomeridiana".