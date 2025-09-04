Sassuolo, Grosso torna sul ko all’esordio con il Napoli: “E’ stata una partita difficilissima”

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato nel corso del media-day in casa neroverde di questo inizio di stagione non facile per i suoi, usciti sconfitti da entrambe le prime due gare: 2-0 dal Napoli, 3-2 nella rocambolesca gara contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Il campionato è iniziato e siamo preparati per cercare di farlo al meglio. Abbiamo affrontato subito i campioni d’Italia in una partita difficilissima. La generosità e la voglia che hanno messo a disposizione i ragazzi è stata una buona partenza. Possiamo, dobbiamo e vogliamo migliorare in tantissime cose. Ogni settimana ci sarà una sfida che ci aspetta e vogliamo ottenere il massimo".