Sassuolo, ripresi gli allenamenti in vista dell’esordio contro il Napoli: il report

vedi letture

Il Sassuolo torna in campo. L’avversario del Napoli al debutto in Serie A il prossimo 23 agosto si è allenato questa mattina Mapei Football Center. Di seguito il report diramato dal club neroverde: “Sono ripresi gli allenamenti al Mapei Football Center per gli uomini di mister Grosso dopo l’amichevole disputata a Brest sabato scorso.

La squadra dopo una prima fase di riscaldamento ha effettuato possesso palla, esercitazioni tecnico tattiche e alternanza di partitelle a campo ridotto con lavoro metabolico a secco. Alla sessione di allenamento odierna hanno preso parte anche i due nuovi acquisti neroverdi Candé e Idzes. Domani il gruppo effettuerà una doppia sessione di allenamento”.