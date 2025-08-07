Sassuolo scatenato: doppio colpo in difesa in vista della prima contro il Napoli

vedi letture

Il sorpasso sul Torino è andato a segno. Il Sassuolo, avversario del Napoli al debutto in Serie A il prossimo 23 agosto, ha chiuso per l’arrivo di Jay Idzes dal Venezia. La trattativa per il centrale indonesiano, secondo quanto raccolto da TMW, è praticamente fatta, arrivata alla chiusura.

Non solo Idzes, perché dal Venezia il colpo neroverde sarà duplice. È fatta anche per Fali Candé, difensore guineese classe 1998. La doppia operazione comporterà, per la società del Mapei Stadium, un esborso da 10/11 milioni di euro: 8 per Idzes, 2/3 per Candé.