Scamacca ko, Atalanta costretta a stravolgere il mercato: 26 giorni per sostituirlo

E' una tegola pesantissima per l'Atalanta e per la Nazionale di Luciano Spalletti.

La notizia peggiore possibile: Gianluca Scamacca che s'è infortunato ieri durante il test amichevole dell'Atalanta contro il Parma verrà operato questa mattina a Roma, a Villa Stuart. Il centravanti della Nazionale ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco e del legamento collaterale. Un infortunio gravissimo, con i tempi di recupero che saranno tutti da valutare ma che sicuramente non saranno brevi: certo il suo rientro nel 2025, ancora presto per sapere in quale mese.

E' una tegola pesantissima per l'Atalanta e per la Nazionale di Luciano Spalletti. La Dea adesso sarà obbligata a tornare sul mercato e se già prima di questo infortunio cercava un'alternativa all'ex West Ham adesso a maggior ragione dovrà acquistare un nuovo centravanti per affrontare una stagione che per la storia della società nerazzurra - tra Supercoppa Europea e Champions League - è senza precedenti.

In questi giorni la Dea sta trattando l'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina: al pari di Zaniolo e De Ketelaere, l'argentino può essere utilizzato come falso nove. Ma adesso con il solo El Bilal Tourè in rosa (fino a ieri in uscita) servirà un vero centravanti capace di sostituire Scamacca, calciatore che salterà buona parte della stagione 2024/25.