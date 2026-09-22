Serie A, cambia tutto col nuovo corso arbitrale: VAR quasi sparito e rigori dimezzati

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In Serie A diminuiscono interventi VAR, rigori, falli ed espulsioni, mentre cresce nettamente il tempo effettivo.

La riunione tra arbitri e allenatori di Serie A ha permesso di tracciare un primo bilancio del nuovo corso arbitrale, facendo emergere differenze significative rispetto alle ultime stagioni. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, uno dei numeri più significativi riguarda l'utilizzo del VAR: dopo 50 partite è stata registrata appena una on field review, quella di Rapuano in Genoa-Frosinone per il fallo di mano di Cittadini. Nello stesso momento della scorsa stagione gli interventi dell'arbitro al monitor erano già 10, segnale di una maggiore volontà di lasciare le decisioni alla squadra arbitrale in campo.

Più tempo effettivo e meno rigori: i numeri del nuovo corso

La differenza emerge anche negli altri indicatori. Il tempo effettivo di gioco è salito a 59'31", con un incremento di quasi cinque minuti e mezzo rispetto alle ultime due stagioni, mentre la media dei falli è scesa a 22,60 per partita, contro i 26,23 registrati un anno fa nello stesso periodo. Netto anche il calo dei rigori, appena 5 nelle prime 50 gare rispetto ai 12 della passata stagione, ai 14 del 2024/25 e ai 16 del 2023/24. Stessa tendenza per le espulsioni: soltanto 2 finora, contro le 5 di un anno fa e le 6 registrate nello stesso arco temporale nelle due stagioni precedenti. Numeri che fotografano una Serie A con meno interruzioni e un utilizzo decisamente più limitato dell'intervento tecnologico.