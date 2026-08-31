Fiorentina, ora anche Beto dopo Pellegrino: affare chiuso per il dopo Kean

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La Fiorentina ha scelto il nuovo centravanti: sarà Norberto Beto a raccogliere l’eredità di Moise Kean, sempre più vicino al trasferimento al Como per un’operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus. I viola hanno infatti raggiunto l’accordo definitivo per l’arrivo dell’attaccante portoghese dall’Everton, individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. La trattativa è ormai definita e il giocatore è atteso a Firenze nella giornata di lunedì 31 agosto, quando svolgerà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto. Lo fa sapere Sky Sport.

Beto alla Fiorentina: operazione da 18 milioni

Il trasferimento dell’attaccante portoghese si concretizzerà a titolo definitivo sulla base di 18 milioni di euro. Una volta completati gli ultimi passaggi burocratici e arrivata l’ufficialità dell’operazione, la Fiorentina potrà quindi procedere anche con la cessione di Kean. L’arrivo di Beto rappresenta infatti il passaggio decisivo per sbloccare definitivamente la partenza dell’attaccante italiano, destinato a lasciare Firenze.