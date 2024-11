Serie A, classifica degli assist: Lukaku e Lookman inseguono Nuno Tavares

Nuno Tavares è tra le rivelazioni del campionato di Serie A. Il laterale portoghese, arrivato in prestito con obbligo di riscatto per soli 6 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita, sta disputando un avvio di stagione al di là di ogni più rosea aspettativa nella Lazio di Baroni. Lo dimostrano le sue prestazioni convincenti e soprattutto i suoi assist: già 8 in questo campionato.

Il classe 2000 comanda non a caso la speciale classifica degli assistman di Serie A, con ben 4 assist di vantaggio rispetto a Lukaku del Napoli e Lookman dell'Atalanta. Eccola nel dettaglio:

Tavares 8

Lukaku 4

Lookman 4

Lazovic 3

Lazaro 3

Leao 3

Pulisic 3

Neres 3

Retegui 3

De Ketelaere 3

Adli 2

Belahyane 2

Bove 2

Darmian 2

Brenner 2

Dia 2

Conceicao 2

Fadera 2

Haj Anas 2

Kamara 2

Kyriakopoulos 2

Luperto 2

Man 2

Masina 2

Mbangoula 2

McKennie 2

Ndoye 2

Kvaratskhelia 2

Nico Paz 2

Pereira 2

Pezzella 2

Theo Hernandez 2

Thuram M. 2

Yildiz 2

Zaccagni 2

Lautaro Martinez 2

Gosens 2

Barella 2

Valeri 2

Vlasic 2

Lookman 1

Anjorin 1

Yeboah 1

Dossena 1

Duda 1

El Shaarawy 1

Isaksen 1

Lykogiannis 1

Abraham 1