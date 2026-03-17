Inter, Calhanoglu torna in gruppo: le ultime su Bastoni e Lautaro verso Firenze

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Buone notizie per Chivu arrivano anche da Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, entrambi in fase di recupero.

Arrivano segnali positivi per l'Inter dall’ultimo allenamento, con Hakan Calhanoglu che è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Situazione diversa invece per Henrikh Mkhitaryan, che prosegue con le terapie dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta e dovrà restare fermo per circa tre settimane. Lo staff medico continua a monitorare attentamente i tempi di recupero.

Verso i rientri di Bastoni e Lautaro

Buone notizie per Chivu arrivano anche da Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, entrambi in fase di recupero. Il difensore ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo prima di proseguire a parte, mentre l’attaccante ha ripreso contatto con il campo, seppur lavorando ancora individualmente. Il finale di stagione si avvicina e in casa nerazzurra cresce l’ottimismo per il ritorno di tutti gli effettivi a disposizione.