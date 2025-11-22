Foto

Serie A, classifica: il Napoli vince 3-1 e si prende la vetta almeno per una notte

Oggi alle 22:40Serie A
di Davide Baratto

Il Napoli ritrova vittoria in campionato battendo 3-1 l'Atalanta. Gli azzurri tornano quindi in vetta alla classifica a quota 25 punti, almeno momentaneamente, in attesa dei risultati di Roma e Inter che giocheranno domani rispettivamente contro Cremonese e Milan.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Atalanta 3-1:
Napoli 25
Inter 24
Roma 24
﻿﻿﻿Bologna 24
Milan 22
Juventus 20
﻿﻿﻿Como 18
﻿﻿﻿Sassuolo 16
﻿﻿﻿Lazio 15
﻿﻿﻿﻿Udinese 15
﻿﻿﻿﻿Cremonese 14
Torino 14
﻿﻿﻿﻿Atalanta 13
﻿﻿﻿﻿Cagliari 11
﻿﻿﻿﻿Lecce 10
﻿﻿﻿﻿Pisa 9
﻿﻿﻿﻿Parma 9
﻿﻿﻿﻿Genoa 8
﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 6
﻿﻿﻿﻿Fiorentina 6