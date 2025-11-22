Foto
Serie A, classifica: il Napoli vince 3-1 e si prende la vetta almeno per una notte
Il Napoli ritrova vittoria in campionato battendo 3-1 l'Atalanta. Gli azzurri tornano quindi in vetta alla classifica a quota 25 punti, almeno momentaneamente, in attesa dei risultati di Roma e Inter che giocheranno domani rispettivamente contro Cremonese e Milan.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Atalanta 3-1:
Napoli 25
Inter 24
Roma 24
Bologna 24
Milan 22
Juventus 20
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Torino 14
Atalanta 13
Cagliari 11
Lecce 10
Pisa 9
Parma 9
Genoa 8
Hellas Verona 6
Fiorentina 6
Pubblicità
Serie A
Le più lette
3 Napoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte
Prossima partita
25 nov 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
In primo piano
Conte a Sky: "Soddisfatti, grande energia ed elettricità. Mio rapporto coi giocatori molto forte, sanno che non ho maschere"
Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: che Neres, bravo Lang! Tiene la difesa, Conte con le risposte giuste
Fabio TarantinoADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Francesco CarboneUfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
Fabio TarantinoTuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com