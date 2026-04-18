Serie A, classifica: Napoli ko, il Milan può agganciare e occhio alla Roma
Sconfitta pesantissima del Napoli contro la Lazio: la squadra di Antonio Conte rimane ferma a 66 punti. Il Milan potrebbe agganciare gli azzurri con una vittoria, attenzione poi alla Roma che se battesse l'Atalanta si porterebbe al quinto posto a sole sei lunghezze di distanza.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:
1 - Inter 78 punti, 33 partite giocate
2 - Napoli 66 punti, 33 partite giocate
3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate
4 - Juventus 60 punti, 32 partite giocate
5 - Como 58 punti, 33 partite giocate
6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate
7 - Atalanta 53 punti, 32 partite giocate
8 - Bologna 48 punti, 32 partite giocate
9 - Lazio 47 punti, 33 partite giocate
10 - Sassuolo 45 punti, 33 partite giocate
11 - Udinese 43 punti, 33 partite giocate
12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate
13 - Parma 39 punti, 33 partite giocate
14 - Genoa 36 punti, 32 partite giocate
15 - Fiorentina 35 punti, 32 partite giocate
16 - Cagliari 33 punti, 33 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 32 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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