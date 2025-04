Ufficiale Serie A, Giudice Sportivo: squalificati quattro giocatori e due collaboratori

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti adottati dopo la 31^ giornata di Serie A. Sono quattro i calciatori squalificati per un turno: Daniel Fila, match winner per il Venezia, è stato espulso per doppia ammonizione nel finale di partita con il Monza, mentre gli altri tre, Coco (Torino), Deiola (Cagliari) e Isaksen (Lazio) dovranno scontare un turno di stop a causa della somma di ammonizioni.

Squalifiche anche per due membri dello staff. Un turno a Enricomaria Malatesta, allenatore dei portieri del Como "per avere, al 47° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria". Squalifica di una giornata per Nicola Beati, collaboratore tecnico dell'Hellas Verona "per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale".