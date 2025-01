Ufficiale Serie A, Giudice Sportivo: stangata per Duda! Sei giocatori fermati per un turno

Stangata del Giudice Sportivo per Ondrej Duda, centrocampista dell'Hellas Verona espulso nei minuti finali dell'ultima sfida di campionato contro la Lazio. Il calciatore slovacco classe '94 è stato fermato per tre giornate per avere: "Al 44esimo del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto all'arbitro un'espressione irriguardosa".

Fermati per un turno sei giocatori: si tratta di Isak Hien (Atalanta), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Oumar Solet (Udinese), Edoardo Goldaniga (Como), Ali Dembele (Torino) e Ante Rebic (Lecce). Per quest'ultimo anche 10mila euro di ammenda per aver: "Al 28esimo del secondo tempo, colpito, senza conseguenze lesive, con i tacchetti il braccio di un calciatore avversario caduto a terra dopo un fallo di gioco".