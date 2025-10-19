Serie A, i finali delle 15: il Bologna espugna Cagliari, il Genoa spreca e pareggia col Parma

vedi letture

Sono terminati i due match delle 15 validi per la settima giornata di Serie A.

Cagliari-Bologna 0-2: Il Bologna di Vincenzo Italiano vola e conquista la quarta vittoria nelle prime sette giornate, portandosi a soli due punti dalla vetta occupata momentaneamente da Inter, Napoli e Roma. Dopo un avvio equilibrato, i rossoblù trovano il vantaggio: corner di Bernardeschi, sponda di Odgaard e zampata vincente di Holm. Prima dell’intervallo, il Cagliari sfiora il pari con Felici, ma Ravaglia è super e salva tutto con un grande intervento.Nella ripresa, Italiano azzecca i cambi: entra Orsolini e segna il suo quinto gol in campionato, mettendo il sigillo sul match e regalando tre punti pesanti al Bologna, ora lanciatissimo in classifica.

Genoa-Parma 0-0: Finisce 0-0 al Ferraris tra Genoa e Parma, con i padroni di casa che non riescono a sfruttare oltre un tempo di superiorità numerica. Il Genoa spinge fin dai primi minuti, ma crea poco fino alla mezz’ora, quando Vitinha impegna Suzuki su punizione. Al 40’ svolta potenziale: Ndiaye viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i ducali in dieci. Nel secondo tempo il Genoa aumenta la pressione, ma Suzuki è insuperabile: para su Carboni, Malinovskyi, Masini e poi compie un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Ekhator. In pieno recupero l’occasione più ghiotta: rigore per il Genoa, ma Cornet si fa ipnotizzare da un super Suzuki, che regala al Parma un punto d’oro.